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Kim Jong-un: Kimsenin yenemeyeceği askeri bir güç kuracağım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin tehditlerine karşı "yenilmez bir askeri güç" kuracağını söyledi.
Kim Jong-un: Kimsenin yenemeyeceği askeri bir güç kuracağım

Kuzey Kore resmi haber ajansına göre Kim Jong-un, silah geliştirme programının da meşru-müdafaa için olduğunu ve savaş başlatma amacı gütmediğini ifade etti.

Kim, askeri gücüyle ilgili açıklamayı, büyük füze çeşitlerinin, tanklar dahil bir dizi askeri aracın gösterildiği savunma sergisinde yaptı.

Kuzey Kore kısa bir süre önce de yeni hipersonik ve uçak-savar füzelerini test etmişti.

Güney Kore de denizaltından fırlatılan silah denemesi gerçekleştirdi.

Pyongyang'da düzenlenen 2021 Meşru Müdafaa sergisinde Kim Jong-un, Güney'deki askeri yapılanmaya hitaben 'Kuzey'in komşusuyla mücadeleye girmek istemediğini' söyledi.

Kuzey Kore lideri, "Hiç kimseyle savaşı konuşmuyoruz, aksine savaşa engel olmayı ve ulusal egemenliğin korunması için savaştan caydırmayı konuşuyoruz" dedi.

Kim ayrıca, ABD'yi de Kuzey ile Güney Kore arasında gerilimi tetiklemekle suçladı ve Kuzey Kore'yi "ABD'nin düşman olmadığına" inandıracak herhangi bir davranışla karşılaşılmadığını ifade etti.

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