KİM, kısa sürede 500 kişiye iş buldu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’de bir ilk olan ve büyük takdir gören istihdam merkezi projesini pek çok belediyenin örnek alarak uygulamaya başlamasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Başkent’in en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olan Kahramankazan’da hayata geçirdiği önemli projeler hakkında gazetemize konuştu.

TÜRKİYE’DEKİ BİR İLK OLAN ‘KİM’ 500 KİŞİYE İŞ BULDU

Başkan Oğuz, İŞKUR ile imzaladıkları protokolle geçtiğimiz aylarda kurulan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi ile iş arayanlar ve işverenleri aynı platformda buluşturduklarını söyledi. Türkiye’de alanında bir ilk olan, istihdam seferberliği kapsamında başlatılan projenin meyvesini aldıklarını kaydeden Başkan Oğuz, yaklaşık 500 kişiyi iş sahibi yaptıklarını anlattı.

İSTİHDAM KONUSUNDA ÖRNEK OLDU

Türkiye’de ilk olarak Kahramankazan’da hayata geçirilen istihdam merkezi projelerini, pek çok ilçe belediyesinin örnek alarak projeyi uygulamaya başladığını da belirten Başkan Oğuz, bu konuda rol model olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

İŞ BULMAK BOYNUMUZUN BORCU

Başkan Oğuz, “KİM'in hayata geçmesinin üzerinden henüz çok kısa bir zaman süre geçmesine rağmen, yaklaşık 500 kardeşimizi iş sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayının önümüzdeki günlerde artmasını hedefliyoruz. Kahramankazan'da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Projemize katkı ve destekleri için değerli sanayicilerimize ve iş adamlarımıza ilçe halkı adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İstihdam sağlayan, üreten, ülkesine katkı sağlayan herkes başımızın tacıdır. Belediye olarak her zaman işverenlerimizin yanındayız” dedi.

ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Başkan Oğuz, seçim döneminde verdiği ‘öğrencilere burs’ sözünü tutarak, ihtiyaç sahibi 150 üniversite öğrencisine aylık 150 TL burs verilmesini sağladığını anlattı. Bizzat kendi talimatıyla kurulan Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK) tarafından öğrencilere burs imkanı sağlandığını ifade eden Başkan Oğuz, “Burs almaya hak kazanan öğrenciler KAHEK tarafından yapılan şeffaf ve objektif mülakatlarla belirlendi. Mülakatlara Ankara'daki ve Türkiye'deki değişik üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler katıldı. Mülakatlarda burs alacak öğrencilerin belirlenmesi için aranan tek kriter ise öğrencinin ihtiyaç sahibi olması ve Kahramankazan'da ikamet etmesi oldu. Kişilerin siyasi eğilimine asla bakmadık. Bu konuda velilerin bana attığı ‘Başkanım ben size oy vermedim; ama benim kıza burs çıkmış’ şeklindeki mesajlar var” dedi.

FİDE DAĞITAN TEK BELEDİYEYİZ

Geçtiğimiz yıl Başkent’teki tüm belediyeler içerisinde fide dağıtan tek belediye olduklarını da anlatan Başkan Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi olarak 1 milyon fide dağıttık. Yeni yılda da Allah nasip ederse 1 milyon fide dağıtacağız” diye konuştu.

HER MAHALLEYE PAZAR SERVİSİ

İlçe merkezine uzak mahalle statüsündeki köylere ücretsiz servis imkanı sağladıklarını kaydeden Başkan Oğuz, “Tüm mahallelerden salı günleri kurulan pazara ulaşım noktasında servis koyduk. En uzun mahallemize kadar gidiyor bu servisimiz, sabah vatandaşlarımızı alıyor alışverişleri bittikten sonra saat 15.00 gibi bırakıyor” bilgisini verdi.

MİLLET BAHÇESİ İHALE AŞAMASINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ankara’ya kurulacak 5 millet bahçesinden birinin Kahramankazan’da hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Oğuz, “Kahramankazan'da 165 dönüm arazi üzerine bir millet bahçesi kurulacak. Proje ihalesi tamamlandı, proje süreci bitti. Yılbaşından önce yatırım ihalesi yapılacak” dedi.

BELEDİYE TAŞ OCAĞI İŞLETECEK

Başkan Oğuz, taş ocağı projesiyle ilgili de bilgi vererek, “Bir tane taş ocağı ile görüşüyorum. Toprak oranı çok düşük bir taş ocağını kiralayacağım sonra satın almayı düşünüyorum. Bu teknik bir konu olduğu için arkadaşlardan bir rapor istedim rapor tamamlandıktan sonra orayı işler hale getirip bir miktar personeli kendi içinde döndürmeyi başarabilirsek güzel olacak” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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