  • BIST 1.498
  • Altın 457,622
  • Dolar 7,3534
  • Euro 9,0428
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 7,33 zamlı alacak. İşte meslek gruplarına göre, zamlı maaşlar.
Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle: 

a020.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu04 Ocak 2021 Pazartesi 12:40
  • İSO Türkiye İmalat PMI geçen ay 50,8 oldu04 Ocak 2021 Pazartesi 12:40
  • Şanlıurfa ayakkabı üretiminin merkezi oluyor04 Ocak 2021 Pazartesi 12:39
  • Türkiye'de geçen yıl 290,9 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi04 Ocak 2021 Pazartesi 12:38
  • Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen ise portakal oldu04 Ocak 2021 Pazartesi 11:46
  • Kalecik Cezaevi kalorifer yakıtı alacak04 Ocak 2021 Pazartesi 11:40
  • Memur maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7,33 arttı04 Ocak 2021 Pazartesi 11:30
  • Etimesgut Bahçekapı Mahallesi'nde mahkemeden satılık arsa04 Ocak 2021 Pazartesi 11:25
  • Memur maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7,33 arttı04 Ocak 2021 Pazartesi 11:10
  • Bakan Varank: Şanlıurfa'da 13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda04 Ocak 2021 Pazartesi 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti