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Kim vurdu muamması

Mamak’ta kızı ile torunlarının silahla vurularak ölmelerinin ardından aynı silahla kendini vuran anneanne de hayatını kaybetti.
Kim vurdu muamması

CEVAPSIZ KALDI

Olay ilkin “anneannenin kızı ve torunlarını vurduktan sonra aynı silahla kendini vurduğu” şeklinde kamuoyuna yansımıştı. Ancak anneanne Öznur Aydın, hastanede verdiği ilk ifadesinde kızı ve torunlarını öldürdüğü suçlamasını kabul etmemişti. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın, tabancayı alıp çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürmüştü. Anneanne, kızı ve torunlarını o şekilde görünce kendisinin de intihar etmeye kalktığını ve aynı silahı alıp kendisini vurduğunu söylemişti.

Mamak Kayaş’ta kızı Meryem Atsak (23) ile torunları Ömer İsmail Atsak (2) ve Merve Atsak'ın (1), tabancayla vurularak ölmelerinin ardından aynı silahla kendini vuran Öznur Aydın (55) da olaydan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın, olayın ardından hastanedeki ilk ifadesinde kızı ve torunlarını öldürdüğü suçlamasını kabul etmemişti. Öznur Aydın, kızının tabancayı alıp çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürmüştü.

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ANNE VE 2 BEBEĞİN ARDINDAN ANNEANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde 7 Temmuz'da meydana gelen korkunç olayda Meryem Atsak, çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak, göğüs bölgelerinden silahla vurularak yaşamlarını yitirdi. Evde bulunan anneanne Öznur Aydın da aynı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı. Anne ve iki çocuğu, Ortaköy Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Öznur Aydın, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Öznur Aydın'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KİMİN KİMİ VURDUĞU CEVAPSIZ KALDI

Olay ilk duyulduğunda, anneannenin kızı ve torunlarını vurduktan sonra aynı silahla kendini vurduğu şeklinde basına yansımıştı. Ancak Öznur Aydın, olayın ardından hastanede verdiği ilk ifadesinde kızı ve torunlarını öldürdüğü suçlamasını kabul etmemişti. 
Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın eşi Özgür Atsak ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, sık sık tartıştıklarını ve bu yüzden sürekli çocuklarıyla yanına geldiğini söylemişti. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini ve bu yüzden intihar etmeye karar verdiğini, önce çocuklarının biberonlarına fare zehri attığını, etkili olmayınca da tabancayı alıp çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürmüştü. Öznur Aydın, kızı ve torunlarını o şekilde görünce kendisinin de intihar etmeye kalktığını ve aynı silahı alıp kendisini vurduğunu söylemişti.

İLKSAYFA- YUSUF SAĞLAM

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