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Kimi 'setten geliyorum' dedi kimi de alkollü trafiğe çıktı...Hiç biri ceza yemekten kurtulamadı

Arnavtköy'de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan vatandaşlar polisin denetimine takıldı. Kimisi 'Setten dönüyorum, saatleri karıştırdım', kimisi 'Bankamatikten para çekecektim' dedi ancak hepsine yasağı ihlalden ceza yazıldı. 
Kimi 'setten geliyorum' dedi kimi de alkollü trafiğe çıktı...Hiç biri ceza yemekten kurtulamadı

Arnavutköy'de polisin sokağa çıkma yasağına ilişkin denetimleri Pazar günü de devam etti. Yasağa aldırış etmeden sokağa çıkan vatandaşlara 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Polisin denetimleri sırasında ceza kesilen vatandaşlarla polis arasında zaman zaman ilginç diyaloglar da yaşandı. 

BAHANELERİ YETMEDİ

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda denetimde bulunan polis ekipleri yasağa rağmen dışarıda olan vatandaşlara ceza kesti. Sokağa çıkma kısıtlamasının gece 22.00'de başladığını zannettiğini söyleyen bir kişi, "Sette çalışıyordum. Yasak saatinin de 22.00'de başladığını biliyordum" dese de cezadan kurtulamadı. 

"BİZ ZATEN İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Bir başka vatandaş ise otomobiliyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Bankamatikten para çekmek için sokağa çıktığını söyleyen vatandaş da 3 bin 180 lira para cezası yemekten kurtulamadı. Polis ekiplerinin denetimler sırasında durdurduğu bir aracın sürücüsü ise 100 promilin üzerinde alkollü çıktı. Alkollü sürücüye alkollü şekilde araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan bin 228 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ise 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konulan alkollü sürücü 100 promilin üzerinde alkollü olduğu için polis merkezine götürülerek hakkında adli işlem yapıldı. Aracı ise çekiciyle otoparka çekilen sürücü uzun süre polis ekiplerine dil döktü. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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