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Kimler oy kullanamayacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, silah altında bulunan, hükümlü, kısıtlı, vatandaşlıktan çıkarılan ve hayatını kaybeden toplam 68 bin 17 seçmenin oy kullanamayacağını açıkladı.
Kimler oy kullanamayacak?

YSK, 23 Haziran'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanamayacak seçmenlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre YSK'ya bağlı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, 18 Haziran'da İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerle 'oy kullanamaz' şerhi düşülecek seçmenleri belirledi. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ölmüş olanlar, vatandaşlıktan çıkarılanlar, kısıtlılar ve hükümlüler ile silah altında bulunan toplam 68 bin 17 kişiye seçmen listelerinde 'şerh' düşüldü. Oy kullanamayacak kişilerin dağılımı şöyle:

"Silah altında bulunan 33 bin 775, hükümlü 8 bin 93, kısıtlı 4 bin 633, ölen 21 bin 157, vatandaşlıktan çıkarılan 359 seçmen."

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