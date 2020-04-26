Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli

Adıyaman'da Mara Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçisi, durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu Abdullah E.'yi durdurarak kimlik sordu.
BİBER GAZI SIKIP KAÇTI
Kimlik göstermeyi reddeden Abdullah E., bekçiye biber gazı sıkarak kaçmaya başladı.
GÖZALTINA ALINDI
Bekçinin takviye ekip istemesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı incelemenin ardından Abdullah E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
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