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Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli

Adıyaman'da, kendisine kimlik soran mahalle bekçisine biber gazı sıkarak kaçan Suriyeli Abdullah E., polis ekiplerince yakalandı.
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli

Adıyaman'da Mara Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçisi, durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu Abdullah E.'yi durdurarak kimlik sordu.

BİBER GAZI SIKIP KAÇTI

Kimlik göstermeyi reddeden Abdullah E., bekçiye biber gazı sıkarak kaçmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bekçinin takviye ekip istemesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı incelemenin ardından Abdullah E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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