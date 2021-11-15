Gündemdeki şeker sorunuyla ilgili zincir marketlerin ardından Şeker-İş Sendikası’ndan da bir açıklama geldi.

Sendika Başkanı Gök, “Şeker pancarı alım fiyatı ile üretilen şeker fiyatları arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu da fabrikaların zararına üretim yapmasına neden oluyor. Kimse zararına üretim yapmaz. Zararına üretim yapan bir fabrika da ayakta duramaz” dedi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, Antalya’da düzenlenen; “Kovid-19 Pandemi Sürecinin Çalışma Hayatına Etkileri İş Yerlerinde Alınması Gereken Tedbirler ile İş Yaşam Dengesi Oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün yaygınlaştırılması ve İlk Yardım Eğitimleri” seminerinde pandemi sürecinin çalışma hayatına etkileriyle ilgili konuştu.

PANDEMİNİN İŞ YAŞAMINA ETKİSİ

Pandeminin alışkın olduğumuz dünya düzeninde ve iş yaşamında büyük değişikliklere neden olduğunu söyleyen Gök, “Bu dönemde çalışma hayatımız neslimizin gördüğü en sıra dışı çalışma düzeniyle karşılaşmıştır. Öncelikli olarak, okulların kapanması, uçuşların durdurulması, kalabalıklar halinde toplanmaya son verilmesi gibi işyerlerinin kapatılması da fiziksel mesafe sağlayan önlemler içerisinde yerini almıştır. Kısmi süreli veya tam süreli olarak uzaktan çalışan kişi sayısı yıllar içinde giderek artsa da, küresel salgın, işverenler tarafından uzaktan çalışma uygulamalarının benimsenmesini kesinlikle hızlandırmıştır” dedi.

UZAKTAN ÇALIŞMA PANDEMİ SONRASI DA YAYGINLAŞACAK

Uzaktan çalışmanın koronavirüs sonrası da yaygınlaşacağını kaydeden Gök, “Sosyal teması azaltmak uğruna uzaktan çalışmanın, pandemi sonrası da yaygın bir çalışma metodu olacağı aşikârdır. Ancak çalışma süresi kavramını ortadan kaldıran bu durum, çalışanlar aleyhine olan bir gelişmedir. Çalışma süresinin ve iş-yaşam ayrımının ortadan kalktığı bir çalışma ilişkisi kurulması tehlikesi kuvvetle muhtemeldir” diye konuştu.

MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ

Gök, istihdamın korunabilmesi için bu konuda önlem alınması gerektiği çağrısında bulunarak şunları söyledi: “Yeni önlemler ve çalışma düzeni çerçevesinde çalışanların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için çalışılmalı, istihdamın korunabilmesi için geleceğe yönelik izlenebilecek adımlara dair farkındalık yaratılmalıdır.”

15’İ ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDAN ÇIKARILDI

Gök, şeker fabrikalarının 2000 yılında özelleştirme kapsamına alındığını ve 2004’te ilk şeker fabrikasının satıldığını hatırlatarak, “Şeker sektöründeki özelleştirmenin ne kadar yanlış olacağı ile ilgili tetkiklerimizi ortaya koyarak mücadele ettik. 10 tane şeker fabrikası satıldı. 15 fabrikamız özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak, yeniden kamunun hizmetine devam ediyor. Özelleştirmeye karşı bugüne kadar yaptığımız mücadelenin yerine oturduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERLERE VE TATLINDIRICILARA DAVA

Gök, Şeker -İş Sendikası olarak insanların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için bir mücadele verdiklerini belirterek, 13’e yakın nişasta bazlı şekere dava açıldığını ve davalardan 9’unu kazandıklarını kaydetti. Gök, şöyle devam etti: “İnsanların bilinçlenmesini sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti sağlıyoruz. Nişasta bazlı şeker kotaları yüzde 10’dan yüzde 5’ e düşürüldü. Şimdi yüzde 2 buçuk olarak uygulanıyor. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar ile de Şeker –İş Sendikasının büyük mücadelesi devam ediyor.”

600 MİLYAR İNSAN AÇLIK ÇEKİYOR

Dünyadaki açlığa dikkat çeken Gök şunları söyledi: “Dünyada 600 milyar insan açlık çekerken, 3 milyar kişi ise sağlıklı beslenemiyor. Son 5 yılda yaklaşık 132 milyon kişinin beslenme düzenini pandemi tehdit ediyor. Dünya genelinde 1 dakikada 11 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 30’unun ulaşacağı öngörülüyor.”

1209 GIDA İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Gök, koronavirüs nedeniyle gıda sektöründe 11 Mart 2020’ye kadar bin 209 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

FABRİKALAR ZARARINA ÜRETİM YAPIYOR

Şeker fiyatlarıyla ilgili de konuşan Gök şunları kaydetti: “Şeker pancarı alım fiyatı ile üretilen şeker fiyatları arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu da fabrikaların zararına üretim yapmasına neden oluyor. Kimse zararına üretim yapmaz. Zararına üretim yapan bir fabrika da ayakta duramaz.”

KADRO SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Kadro sorununa da dikkat çeken Gök, “Şeker fabrikalarında öğretmen konumunda olan geçici işçi arkadaşlarımızın sorununun yakın bir zamanda çözüleceğine inanıyorum. Mevcut durumdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da rahatsız” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA