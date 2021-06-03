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Kimya mayısta en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 80,5 artarak 2 milyar 130 milyon dolar oldu.
Kimya mayısta en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65,5 artarak 16 milyar 480 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında da ihracat yüzde 38,3 artışla 85 milyar 219 milyon dolara yükseldi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 80,5 artarak 2 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Ocak-Mayıs 2021 dönemindeki ihracatı da yaklaşık yüzde 35'lik yükselişle 9 milyar 597 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya sektörünün hem üretimde hem de ihracatta güçlü bir performans gösterdiğinin belirterek, şunları kaydetti:

"27 sektöre ham madde veya yarı mamul veren sektörümüz, ülkemizin büyümesine ve ekonomimize büyük bir katma değer sağlıyor. Pandemi kısıtlamaları, lojistik ve tedarik sorunlarına rağmen sektörümüzün ihracatı hız kesmedi. Aksine mayıs ayında Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörü olduk. Mayısta geçen yıla kıyasla yüzde 80 artışla 2,1 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik."

"En kısa zamanda uygun finansman koşullarına ulaşmayı bekliyoruz"
Pelister, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ilk 5 aylık ihracatının da yüzde 35 artarak 9,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü hatırlatan Pelister, "Bu başarılar bize gelecek adına umut vadediyor. Pandemi dolayısıyla finansmana ulaşmada zorluk yaşayan sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız için en kısa zamanda uygun finansman koşullarına ulaşmayı bekliyoruz. Haziran ayında Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı için çağrıya çıkılması planlanıyor. Sektörümüze yönelik verilecek teşvik ve desteklerle yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Böylece katma değerli üretimin ve ihracatımızın artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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