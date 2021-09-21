TYT’ye hazırlık sürecinde kaynak kitabın önemi malum. Adaylar en çok satan hazırlık kitaplarını sorgularken, Kimya ODAM Orbital Ders Anlatım Modülleri nasıl hazırlandı, yazarları kimler merak konusu oluyor. Ve Yakup Demir kimdir sorusunun cevabı:

TYT gibi sınavlara hazırlıkta profesyonel destek çok önemli. Ayrıca yardımcı kaynak eserlerin kalitesi ile öğreticiliği de bir o kadar önemli. Adaylar en kaliteli, en özgün, en güncel ve en çok satan hazırlık kitaplarını merak ediyor.

Bu noktada en çok satan Kimya ODAM Orbital Ders Anlatım Modülleri ’nin nasıl hazırlandı ğını sizler için derledik. Yine Kimya Orbital Ders Anlatım Modüllerinin yazarları kimler sorusunun cevabını araştırdık.

ÖMRÜN 3'TE 1'İ SINAV VE TESTLERLE GEÇİYOR

Soruların cevaplarına geçmeden önce şu hususların altını çizmek gerekiyor: Pekçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sınavlar öğrencilerin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla iç içe oluyor...

Bir insanın ortalama ömrünün neredeyse üçte biri sınavlarla geçiyor. Sınavlara dair durum bu iken bütün öğrenciler başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Tüüm öğrenciler sınava hazırlanırken yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Tabii bu noktada yardımcı kaynak eser tercihi çok önemlii.

YARDIMCI KAYNAK ESERLERİNİN HAZIRLANIŞ SERÜVENİ

Adaylar bugün dijital ortamın da etkisiyle binlerce yardımcı kaynak esere ulaşma imkanını elde edebiliyor ve fakat burada başka bir durum karşımıza çıkıyor! Hangi yardımcı kaynak eser? Üzerinde yıllarca çalışılan, büyük emekler verilen, mesleğinin hakkını vermiş gerçek ilim erbaplarıyla görüş alışverişinde bulunarak hazırlanan, ciddi bir süzgeçten geçirilen, ortak aklın ürünü, amatör ruh ile profesyonellik birleştirilip yeni nesil ile müfredatı hesaba katarak hazırlanan yardımcı kaynak eserler mi?.. Yoksa derleme toplama yardımcı kaynak eserler mi? Aslında öğrenci ve öğretmenlerin ilk sınavı burada başlıyor. Yardımcı kaynak eser seçiminde doğru şıkkı işaretleyen öğretmen ve öğrenciler, maça bir sıfır önde başlamış oluyorlar.

Özellikle söz konusu sayısal derslerse durum biraz daha kritik hal alıyor. Yeni nesil soru sistemi ve güncel müfredat göz ününde bulundurularak, özenle hazırlanmış bir yardımcı kaynak eser; rastgele hazırlanmış bir kaynak esere göre kat be kat öğrenciye daha faydalı olabiliyor.

GELELİM SORUNUN CEVABINA

Bu noktada sizinle Kimya Orbital Ders Anlatım Modülleri nin hazırlanış serüvenini paylaşmak istiyoruz. Burada karışımıza Kimya Orbital Ders Anlatım Modüllerinin hazırlanışında büyük emekler ortaya koyan idealist Kimya Öğretmeni Yakup Demir çıkıyor.

Yakup Demir kimdir , önce O'nu bir tanıyalım: 2014 yılında mesleğe ilk adımını atan Yakup Demir’in hayallerini alanında zirve yapacak bir Kimya kitabı süslüyor. Hiç vakit kaybetmeden Kimya Orbital Ders Anlatım Modüllerinin hazırlıklarını başlatan Demir, 2017 yılının başında kitabı bilgisayar ortamından uzak bir şekilde elle yazmaya başlıyor. Daha sonra elle yazılan notları bilgisayarda Word dosyasına aktarıyor, büyük uğraşlar veriyor. Başlangıçta büyük zorluklara katlanan Yakup Demir, süreci şöyle anlatıyor:

“O zorluklara katlanmam gerekiyordu. Bu olgunlaşmamız ve başarı için gerekli bir süreçti.

Tam 4 yıl büyük bir titizlikle, ciddi bir gayret sonucunda bu eser ortaya çıktı. Şimdi kitabı elime aldığımda o süreci hatırladıkça hem duygulanıyorum hem de onur duyuyorum. O zor süreci yaşamamış olsaydık bugün böyle bir eser ortaya çıkmamış olacaktı. Daha az emek vererek, daha az bir uğraşla da bir kitap ortaya çıkabilirdi ama bu kalitede olmazdı.”

“AKADEMİK BAKIŞ AÇISIYLA ÖĞRETMENLİK BAKIŞ AÇISINI HARMANLADIK”

Kitap hazırlığında bir hedef ortaya koymanın ve motive olmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Demir, devamında şunları paylaşıyor:

“Yeri geldi günde 20 saat çalıştık. İlk çocuğumun doğduğu yıldı. Büyük zorluklar yaşadım ama hayalim gerçek oldu. Şimdi yeniden o günleri hatırlıyorum da; Kimya Orbital Ders Anlatım Modüllerinin zihin hazırlığı tam 4 yıl sürdü. Fiili olarak hazırlanışı ise 6 ay. Zihin hazırlığı döneminde yurt içinde ve yurt dışında mevcut kitapları ciddi bir taramaya tabi tuttuk . Ardından hayalimizdeki kitabı yeni nesle ve müfredata uygun biçimde hazırladık. Hazırlık sürecinde Serkan hocamızın ve Hamdi hocamızın akademik bakış açıları vardı.

Onlarıın akademik bakış açıları ile benim sahadaki öğretmenlik bakış açımı birleştirdik. Ortaya akademik ve eğitsel bakış açısının harmanlandığı bir eser çıktı. Böylece varmak istediğimiz noktaya ulaşmış olduk. Hedeflediğimiz eser buydu...”

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ARASINDA BİR HALKA

Yazarlığını Doç. Dr. Serkan Yavuz, Doç. Dr. Hamdi Özkan ve Yakup Demir’in yaptığı Kimya Orbital Ders Anlatım Modüllerinin hazırlanışında Doç. Dr. Serkan Yavuz’un çok büyük katkıları oluyor. Bütün akademik tecrübelerini kitaba aktaran Serkan Yavuz bu süreçte çok büyük emekler ortaya koyuyor.

An itibariyle satış rekoru kıran Kimya Orbital Ders anlatım Modülerinin önsözünde ise şu bilgilere yer veriliyor:

“Öğrenme, kişinin yaşantıları sonucu davranışlarında meydana gelen değişmelerin kendisidir. Kimya dersinin severek çalışılması ve kalıcı öğrenilmesinin sağlanması için gerekli yaşantıyı oluşturan baş elementler; şüphesiz siz değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizsiniz. Orbital Yayınları olarak başlıca hedefimiz gereken bu yaşantıyı sizler için sunmak, öğretmen ve öğrenci arasındaki bilgi aktarımını daha verimli ve daha pratik hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlamış olduğumuz Orbital Ders Anlatım Modüllerini Öğretmen ve öğrenci arasındaki birleştirici halka olarak, öğrenme zincirinin bir parçası olmasını umut ederek sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Orbital Ders Anlatım Modülleri;

MEB Talim Terbiye Kurulu’nun yayımladığı güncel Kimya öğretim programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Hücreleme yöntemi ile başlıklara ayrılmış ve her bir bölüm hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde sınıf içi işleyişe uygun biçimde planlanmıştır. Konu anlatımları gereksiz ayrıntılardan arındırılarak konunun özünü kavratacak bilgilerden oluşturulmuştur. Konu içerisinde ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalar, sayfaların kenarında pratik notlar halinde verilmiştir. Böylece önemli yerlerin dikkat çekmesi ve akılda kalıcılığının artırılması amaçlanmıştır.

Sayfa sonlarına, konunun kavranmasına katkı sağlayacak örnek sorular yerleştirilmiştir. Konu anlatımları ve ardından gelen bu örnek sorular öğrenmeyi ve akılda tutmayı kolaylaştıran bir sistematik ile hazırlanmıştır. Bir bütünlük oluşturan konu kümelerinin ardından, hem sınıf içi uygulamaya hem de ödevlendirmeye uygun kazanım testleri yer almaktadır. Böylece öğrencilerin kazanımlara dair yanlış veya eksiz öğrenmelerinin süreç başında ortaya çıkartılıp giderilmesi amaçlanmıştır. Modüllerin sonunda tüm alt bölümleri içeren yeterli miktarda ünite testi bulunmaktadır. Bu testlerde öğrencilerin konu ile ilgili karşılaşabileceği her türlü bilgi, işlem ve yorum temelli sorulara yer verilmiştir. Böylece konunun tamamına yönelik tekrar ve ölçme yapılmasına olanak sağlanmıştır.

Orbital Ders Anlatım Modülleri ile öğretmenlerimiz için Kimya dersini anlatmanın, öğrencilerimiz için ise dersi anlamanın ve konuları anlamanın kolaylaşacağını ümit ediyoruz. Orbital Yayınları olarak hazırladığımız bu yayının; öğrencimizin Kimya dersine olan ilgisini artıracağına inanıyoruz. Kimya’yı severek çalışmanız ve kolaylıkla öğrenmeniz dileğiiyle.”