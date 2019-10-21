Kimyasal Mazlum'dan tehlikeli adım

YPG/PKK, kurgu bir saldırı için elebaşı Mazlum Kobani'nin talimatıyla 6 kamyon kimyasalı Irak'tan Suriye'nin Kamışlı bölgesine sevk etti

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyinde meskün mahal operasyonları devam ederken, "Türkiye'nin bölgede kimyasal silah kullandığı algısı" ile uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün iftirası, üst düzey yetkililer tarafından yalanlandı. DHA'nın haberine göre, teröristlerin yeni plan içerisinde olduğu belirlendi.

İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, Irak'tan 6 kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye taşındı. Suriye'de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlarla yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD'li askeri yetkilileri uyardı.

SINIRDA YOĞUN ÖNLEM

Barış Pınarı Harekatı'yla ağır darbeler alan terör örgütü PKK/YPG'nin 120 saatlik süreçte çekilmesini tamamlaması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı alarm durumunda olan TSK birlikleri sınır hattında zırhlı araçlarla eli tetikte görev yapıyor. Harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn'da ise TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu kapsamında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

ENVANTERDE BİR GRAM KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 50 yıl önce okuduğu "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'ni ziyaret etti. Akar, teröristlerin Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına yönelik alçakça iddiaların yayımlandığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" diye konuştu.