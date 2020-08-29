  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Kına gecesinde damat maganda kurşunuyla yaralandı

ÇANKIRI'da, açık alanda yapılan bir kına gecesinde tabanca ile rastgele açılan ateş sonucu damat M.K. (23), göğsünden vurularak yaralandı.
Kına gecesinde damat maganda kurşunuyla yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Alacat köyünde meydana geldi. M.K. ile B.H. çiftinin düğünü öncesi erkek kınası düzenlendi. Davetlilerden bazıları, eğlence sırasında tabanca ile havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada göğsüne kurşun isabet eden damat M.K., bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, M.K.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri de havaya ateş açan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. 

Damadın yakınları hastane önünde endişe içerisinde saatlerce bekledi. Tedaviye alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirlenirken, olay hakkında soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düzce'de saman yüklü TIR devrildi29 Ağustos 2020 Cumartesi 06:48
  • Gaziantep’te palet fabrikasında yangın28 Ağustos 2020 Cuma 22:58
  • İşçi servisi TIR'la çarpıştı: 11 yaralı28 Ağustos 2020 Cuma 22:10
  • Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı28 Ağustos 2020 Cuma 22:09
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nde incelemede bulundu28 Ağustos 2020 Cuma 22:08
  • İdlib’de sivillerden tutuklular için eylem28 Ağustos 2020 Cuma 22:08
  • Başkan Çınar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı28 Ağustos 2020 Cuma 22:07
  • Bakan Albayrak: Gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah28 Ağustos 2020 Cuma 22:05
  • İbrahim Kalın: Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir28 Ağustos 2020 Cuma 22:04
  • Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırdı28 Ağustos 2020 Cuma 21:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti