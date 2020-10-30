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Kına gecesine gidenlerin cipi ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

HATAY'ın Hassa ilçesinde, kına gecesine gidenlerin içerisinde bulunduğu cip ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kına gecesine gidenlerin cipi ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hassa- Kırıkhan kara yolu Kamışlar mevkisinde meydana geldi. Karayolundaki çalışma nedeniyle tali yolda seyreden Hüseyin Kekeç yönetimindeki 31 NH 003 plakalı cip ile ile Tafyur I.'nın kullandığı 31 RR 973 plakalı TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde cip sürücü Hüseyin Kekeç ile yanındaki akrabaları Semra Çaptır ve Ebru Çaptır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada sürücü Kekeç'in kızları Gamze ile Ayşe Kekeç ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, cipin içerisinde bulunanların kına gecesine gittikleri öğrenildi. TIR sürücüsü Tayfur I.'yı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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