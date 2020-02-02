Başkent’te vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek kınalı kuzular, AŞTİ’den dualarla uğurlandı.

Vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek kınalı kuzular, aileleri, sevenleri ve arkadaşları tarafından dualar eşliğinde uğurlandı.

“EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER”

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) geçtiğimiz hafta sonu asker uğurlaması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Terminale giden yollar, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle zaman zaman durdu. Vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olacak 2000/1 tertip ve kısa dönem asker adayları arkadaşlarınca omuzlara alınarak, "En büyük asker bizim asker” sloganları eşliğinde AŞTİ’ye getirildi. Terminalde davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. Omuzlarında al bayrak asılı olan kınalı kuzuların uğurlama töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Bazı aileler göz yaşlarına hakim olamadı.

İSTİKLAL MARŞI EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Asker adayları aileleri sevenleri ve arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra otobüslere bindirilerek dualar ve İstiklal Marşı eşliğinde uğurlandı. Asker adaylarını taşıyan otobüslerin hareket etmesiyle birlikte, terminaldeki yoğunluk azalarak eski haline döndü.

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

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