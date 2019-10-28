KIR-DER Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan: Ahilik iyiliğin omurgasıdır

KIR-DER Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan, Kırşehir’den dünyaya yayılan Ahilik kültürünün iyi ve güzel ahlak, doğruluk ile dürüstlüğün omurgası olduğunu belirtti.

Kırşehir İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği (KIR-DER) Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan, Başkent’teki Kırşehirliler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Gazetemize konuşan Çalışkan kısa sürede Ankara'da yaşayan hemşerilerinin gönüllerine dokunmak, dertlerini paylaşmak adına var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, “Kırşehirli hemşerilerimize Başkanımız Orhan Aydın önderliğinde her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Kırşehir’den dünyaya yayılan Ahi geleneğimizi hayatın her alanında yaşatmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimize maddi, manevi destek oluyoruz. Zor günlerinde yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Yalnız olmadıklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Hemşerilerimizin daima arkasındayız” dedi.

BİRLİĞİ BERABERLİĞİ PERÇİNLEDİK

“Derneğimiz iyilik, güzellik, haklılık, dürüstlük, çokluk, huzur, sağlık, sevgi, yaşama ve yaşatma, paylaşma arzusu ile kuruldu” diyen Çalışkan, “Her bir Kırşehirlinin menfaatlerini ön planda tutan derneğimiz, bu mütevazi yapısını Ankara’da perçinlemeyi başardı. Çok güzel işlere imza attık. Birlik ve beraberliğimizi sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

AHİLİK SOSYAL HAYATI DÜZENE KOYAR

Zengin bir kültürü barındıran Kırşehir'in Ahilik geleneğini hakkında da bilgi veren Çalışkan, “Türk milletinin sosyal yaşantısına yön veren en önemli kültür hazinelerinden biridir Ahilik geleneği. Evrensel değerleri kapsayan Ahiliği gelecek kuşaklara aktarmanın derdindeyiz. 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu’nun Türkleşme ve Müslümanlaşma sürecinde ortaya çıkan Ahilik teşkilatının, iş hayatı başta olmak üzere sosyal hayatı düzene koyarak sevgi, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gibi değerleri aşıladığını, toplumu kardeşliğe, iyiliğe, dürüstlüğe, barışa ve huzura sevk ettiğini bilmeliyiz. Ahilik iyi ve güzel ahlak, doğruluk ile dürüstlüğün omurgasıdır. Bu günlerde Ahiliğe çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

İNSANCA YAŞAM HAKÇA PAYLAŞMAK İÇİN…

Çalışkan, “Toplumun her alanında ihtiyaç duyduğu prensiplere sahip Ahilik teşkilatı, bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz önemli ilkeleri yüzyıllarca başarı ile uygulamıştır. Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik teşkilatı, doğduğu topraklardan dalga dalga tüm Anadolu’ya ve milletimizin yaşadığı diğer coğrafyalara yayılmış bir sivil toplum hareketi olarak insanca yaşamın, hakça paylaşmanın ve sosyal adaletin sağlanmasında da büyük rol oynamıştır. Ahilik manevi ve ahlaki zenginliğimizin iktisadi ve sosyal zeminde yaşanmasıdır” sözlerini aktardı.

TOPLUMSAL BİRLİKTELİK

"Kendimizi tanımak, kimliğimizin mahiyetini doğru değerlendirmek için medeniyetimizin mimarisini doğru bir şekilde tanımamız gerekiyor" diyen Çalışkan, “Ahi Evran, çıktığı ilkelerle büyük bir dayanışma ruhu ile toplumsal birliktelik ve adaletin gelişmesi ve kalıcı kılınması için büyük bir mücadele vermiştir” dedi.

3 KASIM’DA KEÇİÖREN’DE BİRLİK GECESİ

Kır-Der Gençlik Kolları Başkanı Çalışkan, 3 Kasım’da Keçiören’deki Kırşehir Evi’nde düzenlenecek birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine herkesi davet etti. Çalışkan etkinlikte Kırşehir’in gelenek göreneklerini de yansıtacaklarını belirtti.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com