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KIR-DER'den ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

KIR-DER Gençlik Kolları, Ramazan Ayı'nda  ihtiyaç sahipleri için yaklaşık 300 yardım kolisi dağıtacak.  Yardım kolileri hayırsever Kırşehirli iş adamları tarafından karşılanacak.  
KIR-DER'den ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Kırşehirliler Derneği KIR-DER Ramazan Ayı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda KIR DER Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan Başkent'te yaşayan hayırsever iş adamlarından ihtiyaç  sahibi aileler için yardım kolisi  sözü aldı. Gazetemize konuşan Çalışkan, " Hayırsever hemşerilerimizden ihtiyaç sahipleri hemşerilerimize Ramazan'da yardım kolisi sözü aldık. Birlik beraberliğimize vesile oluyoruz" ifadelerine yer verdi. 

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BU SENE İLK OLACAK
Bu yıl yardım kampanyasının ilk defa düzenlendiğini belirten Çalışkan, " Bu yıl ilkini düzenliyoruz. Hemşerilerimizin birbirleriyle kaynaşmasını birlik beraberliğimizi artırmayı istiyoruz. Pandemi döneminde hemşerilerimiz beni çok aradı. Yardım talebinde bulundu. Biz de kayıtsız kalamadık. Böyle bir çalışma başlattık. Tahmini olarak 300 yardım kolisini toplamayı planlıyoruz. Hayırsever iş adamı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan //İLKSAYFA

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