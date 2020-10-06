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KIR DER'den kardeşlere destek

KIR DER kardeş ülke Azerbaycan’a destek için Kırşehir’de Azerbaycan bayrağı astı. Kır Der Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan ve Uğur Akdoğan Kırşehir Özbağ İlçesi’nde Belediye Başkanı Rasim Arazay ile birlikte şehrin ilk Azerbaycan Bayrağı’nı astı.
KIR DER'den kardeşlere destek

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ
Bayrak asımından sonra gazetemize konuşan Çalışkan, “Biz iki ülke tek milletiz. Azerbaycan’ın yanındayız manevi olarak bu bayrağı asmak görevimizdi yerine getirdik. Milli manevi duygularda dernek olarak her zaman hassasiyetimizi gösteriyor ve ona göre davranmaya özen gösteriyoruz. Bugün kardeşlerimiz için Özbağ Belediye Başkanı Sayın Rasim Arazay’ında desteğiyle Kırşehir’deki ilk Azerbaycan bayrağımızı astık” diye konuştu. 

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