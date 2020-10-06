KIR DER'den kardeşlere destek

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ
Bayrak asımından sonra gazetemize konuşan Çalışkan, “Biz iki ülke tek milletiz. Azerbaycan’ın yanındayız manevi olarak bu bayrağı asmak görevimizdi yerine getirdik. Milli manevi duygularda dernek olarak her zaman hassasiyetimizi gösteriyor ve ona göre davranmaya özen gösteriyoruz. Bugün kardeşlerimiz için Özbağ Belediye Başkanı Sayın Rasim Arazay’ında desteğiyle Kırşehir’deki ilk Azerbaycan bayrağımızı astık” diye konuştu.
HABERMERKEZİ
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