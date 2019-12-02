Kır-Der'den Kırşehir Spor'a destek

Başkent’teki Kırşehirliler, 2. Lig’de mücadele eden Kırşehir Spor yararına Keçiören’de kaynaşma ve dayanışma gecesi düzenledi. Gecede konuşan Kır-Der Başkanı Orhan Aydın, “Takımımızı güç birliği ile zirveye taşıyacağız” dedi.

Başkent’te yaşayan Kırşehirliler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden takımları Kırşehir Spor yararına kaynaşma ve dayanışma gecesi düzenledi. Kırşehir İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği (Kır-Der) Gençlik Kolları’nca düzenlenen etkinlik Keçiören’deki Kırşehir Evi’nde gerçekleştirildi. Geceye Ankara’nın çeşitli ilçelerinden gelen çok sayıda Kırşehirli katıldı.

GÜÇ VERMEK VE GÜÇ KATMAK İÇİN BİR ARADAYIZ

Kır-Der Genel Başkanı Orhan Aydın konuşmasında Kırşehir Spor’a güç vermek, güç katmak için bir araya geldiklerini belirterek, “2. Lig’de mücadele eden Kırşehir Spor’umuz hızlı bir şekilde yükselme gösteren, hızlı bir şekilde başarı gösteren takımımızı kutluyoruz. İlk etapta hedefimiz 1. Lig, ikinci etapta ise 2023’te Süper Lig. Yapabilir miyiz? Tabi ki yaparız. Bu güç birliği ile olur, bu Kırşehirli hemşerilerimizin birleşmesiyle olur. Bu birlikten doğan güçle, kuvvetle Kırşehir Spor’umuzu zirveye taşıyacağız” dedi.

AHİLİĞİN BAŞKENTİ KIRŞEHİR’DİR

Ahilik kültürünün doğduğu yerin Kırşehir’ olduğunu belirten Aydın, “Ahi Evran’ın doğduğu topraklar bizim memleketimiz Kırşehir’imizdir. Ahi Evran Kırşehirlidir, Kırşehir’in evladıdır, türbesi Kırşehir’dedir. Kırşehir Türklerin kurduğu Türk şehridir. Siz bu Türk şehrinin asil evlatlarısınız. Ahi Evran denildiği zaman esnaf, esnaf denildiği zaman Kırşehir, Kırşehir denildiği zaman Ahi Evran akla gelir. Ahilik etkinliklerinin başka illerde yapılmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin başkenti Ankara ise Ahiliğin başkenti ise Kırşehir’dir” diye konuştu.

ÇALIŞKAN’DAN HEMŞERİLERİNE ETİMESGUT ÇAĞRISI

Yeşil beyazlı ekip yararına kaynaşma ve dayanışma gecesini düzenleyen KIR-DER Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan ise “Şehrimizi gururla temsil eden Kırşehir Spor’umuz şampiyonluk yolunda güçlü bir şekilde ilerliyor. Biz hemşerilerinin desteği burada çok önemli. Şehrimizin takımını yalnız bırakmamalıyız, takımımızı her yerde ve her koşulda desteklemeliyiz. Umuyoruz ki takımımız üst liglerde de yer alacak ve şehrimizi gururla temsil edecek. Bu hafta Etimesgut Spor ile Ankara’da oynayacağımız maça siz değerli hemşerilerimizi bir kez daha davet etmek istiyorum. Takımımızı yalnız bırakmayalım. Bu vesileyle futbolcularımızın, teknik heyetimizin performanslarını bir kat daha artırmaları temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.

RENKLİ BİR GECE GEÇİRİLDİ

Etkinlikte Kırşehir kültürünü yansıtan gösterilerle renkli bir akşam geçirildi. Kırşehirli saz ustaları, Neşet Ertaş’ın türkülerini çalarak dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

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