KIR-DER'den yardım kolisi

KIR-DER Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan hayırseverlerden sağladığı yardım kolilerini ekibiyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Çalışkan, “Birlik beraberliğimize vesile oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kırşehirliler Derneği KIR-DER Gençlik Kolları Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Ramazan öncesi görüşmeleriyle hayırseverlerden yardım paketi toplayan Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan Başkent’in pek çok ilçesinde bulunan Kırşehirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu kolileri ulaştırıyor. Çalışkan, “Hayırsever hemşerilerimizden ihtiyaç sahipleri hemşerilerimize Ramazan'da koli yardımı yapıyoruz. Birlik beraberliğimize vesile oluyoruz” dedi.

TAKDİR TOPLUYOR

Kırşehirli hemşerilerine yönelik yaptıkları çalışmalarla takdir toplayan Yasin Çalışkan gazetemize bu yıl ilk kez yardım kampanyası çalışması düzenlediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi döneminde hemşerilerimizden yardım talepleri olmuştu. Biz de buna kayıtsız kalamazdık. Ramazan öncesi hayırsever iş insanlarımızı gezdik onlarda koli sözü almıştık. Şükür Ramazan ayında bunları ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak bize nasip oldu. Sincan, Mamak, Keçiören gibi Ankara’nın pek çok ilçesinde vatandaşlarımıza yardım kolilerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyor ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimize vesile oluyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de Ramazan ayında da inşallah bu yardımlarımızı devam etme şansı buluruz” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA