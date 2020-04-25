Kira yardımı 48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kira yardımını çeşitli nedenlerle dönüşüm projesi bitmeyenler için 36 aydan 48 aya çıkarıldığını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Kurum, “Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz” bilgisini paylaştı.

'100 Bin Sosyal Konut' projesiyle ilgili kura çekimlerinin de 28 Nisan'da yeniden başlayacağını hatırlatan Kurum, her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürme hedeflerinde olduklarının da altını çizdi.