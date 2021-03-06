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Kıraathanenin deposunda çıkan yangın, binayı küle çevirdi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kıraathanenin depo olarak kullanılan üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, binada büyük çapta hasar oluştu.
Kıraathanenin deposunda çıkan yangın, binayı küle çevirdi

Yangın, gece yarısı Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathanenin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında binada büyük çapta hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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