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Kiracılara yüzde 80 indirim

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek özellikle salgın sürecinde büyük sıkıntı yaşayan kiracılarına müjdeli haberi vererek kiraların yüzde 80’e kadar indirileceğini duyurdu.
Kiracılara yüzde 80 indirim

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgın sürecinde Gölbaşılıların ve esnafın yanında olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgının ekonomiye verdiği zararları en aza indirebilmek ve esnafa katkı sağlayabilmek amacıyla kira bedellerini Ekim, Kasım, Aralık 2020 dönemleri için yüzde 80 oranında indireceklerini müjdeledi. Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını aktaran Şimşek “Esnafımız her şartta yanında olduğumuzu bilsin. Bu süreçten el birliği ile çıkmanın zamanı. Esnafımıza yardımlarımız ve desteklerimiz devam edecek” açıklamasında bulundu.

Destek paketleri hazırlanıyor
Esnafa destek amaçlı çam sakızı çoban armağanı hediyeler ve destek paketleri de gönderdiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Esnafımızın her zaman yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri geride bırakacağız. Sosyal mesafe kurallarına uymalı, bu dönemi bir rahatlama olarak görerek tedbiri elden bırakmamalıyız. Esnaflarımıza da büyük iş düşüyor. Sizlerde lütfen hijyen kurallarına uyarak işletmelerinizin temizliğine özen gösterin" dedi.

Ramazan Şimşek esnafların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek için hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

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