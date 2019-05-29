  • BIST 87.468
  • Altın 248,277
  • Dolar 6,0137
  • Euro 6,7045
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 34 °C
SON DAKİKAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ‘Pençe Harekatı’ ile ilgili önemli açıklama
»

Kiracısını 'tecavüzle' tehdit etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde 32 yaşındaki Mesut T., kiracısını ölüm ve tecavüz etmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kiracısını 'tecavüzle' tehdit etti

Olay 15 Mayıs'ta Bahriyeli Sokak'ta bulunan Big Mama adlı restorantta meydana geldi. Ada'da üniversite öğrencisi de olan Mesut T., kiracısı olan 26 yaşındaki E.B. ile elektrik borcu nedeniyle tartıştı. Tahtacı, E.B.'den elektrik borçlarını ödemediği için dükkanı boşaltmasını istedi.

E.B. de buna karşı çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Polis tutanaklarına giren ifadeye göre Tahtacı, E.B.'yi, "Sen bu dükkandan çıkmazsan, seni de, dükkanı da yakarım. Sana tecavüz ederim" diye tehdit etti.

E.B. de, Gazimağusa polisine giderek dükkan sahibinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mesut T., Gazimağusa'da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü28 Mayıs 2019 Salı 06:18
  • Esenyurt'ta silahlı kavga28 Mayıs 2019 Salı 06:15
  • Trafik magandası yakalandı28 Mayıs 2019 Salı 06:13
  • Dini nikahlı eşinin evini soydu28 Mayıs 2019 Salı 06:11
  • Ankara’da ‘kaçak ilaç’ operasyonu28 Mayıs 2019 Salı 06:09
  • Polisin durdurduğu araçta 59 kilo eroin çıktı28 Mayıs 2019 Salı 06:05
  • Dilencinin üzerindeki para miktarı şok etti24 Mayıs 2019 Cuma 06:07
  • Taciz rezaleti böyle anlaşıldı24 Mayıs 2019 Cuma 06:06
  • Kütahya’da fuhuş operasyonu24 Mayıs 2019 Cuma 05:57
  • Cenk Eren’i ‘Vali’ yalanıyla dolandırmak istediler24 Mayıs 2019 Cuma 05:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti