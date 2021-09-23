Kirada fahiş artış

ATEM Yönetim Kurulu üyesi Hakan Akçam, Ankara’da konut kiralarının son bir yılda yüzde 52 arttığını söyleyerek, “İlçelere göre kira oranlarındaki en fazla artış %76 ile Gölbaşı, %75 ile Akyurt, %71 ile Çankaya oldu” dedi.

METRE KARESİ: 25.81 TL

Hakan Akçam, “Başkent Ankara’mızda ortalama metrekare kira 25,81 TL iken ortalama kira ise 2 bin 839 TL. Ankara’da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya’dır” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA ARTIŞ GÖLBAŞI’NDA

Akçam, “Gölbaşı’nda konut kiraları son 1 yılda yüzde 76, son 3 yılda yüzde 182 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,55 TL, ortalama kira 2 bin 946 TL oldu. Akyurt’ta konut kiraları son 1 yılda yüzde 75, son 3 yılda yüzde 86 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 7,75 TL, ortalama kira 969 TL. Çankaya’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 71, son 3 yılda yüzde 128 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,17 TL, ortalama kira 2 bin 900 TL” bilgisini verdi.

Pandemi ve maliyetlerin artmasıyla inşaatların durma noktasına gelmesinden dolayı kiralık konut bulmak son bir yılda oldukça zor olmaya başladı. Bununla birlikte mevcut kiralık gayrimenkuller adeta cep yakıyor. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Yönetim Kurulu üyesi Hakan Akçam, Ankara’da konut kiralarının son 1 yılda yüzde 52 arttığını kaydetti. Akçam, Ankara’da kira oranlarındaki en fazla artışın sırasıyla Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya’da yaşandığının bilgisini verdi.

EN FAZLA ARTIŞ: GÖLBAŞI, AKYURT VE ÇANKAYA

Akçam, “Başkent Ankara’mızda ortalama metrekare kira 25,81 TL iken ortalama kira ise 2 bin 839 TL. Ankara’da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya. Gölbaşı’nda konut kiraları son 1 yılda yüzde 76, son 3 yılda yüzde 182 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,55 TL, ortalama kira 2 bin 946 TL oldu. Akyurt’ta konut kiraları son 1 yılda yüzde 75, son 3 yılda yüzde 86 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 7,75 TL, ortalama kira 969 TL. Çankaya’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 71, son 3 yılda yüzde 128 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,17 TL, ortalama kira 2 bin 900 TL” dedi.

İLÇE İLÇE KİRA DEĞERLERİ

Akçam diğer ilçelerdeki kira değerleri ve oranları hakkında şu bilgileri verdi:

“-Keçiören’de konut kiraları son 1 yılda yüzde 45, son 3 yılda yüzde 71 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 10,77 TL, ortalama kira 1,292 TL.

-Etimesgut’ta konut kiraları son 1 yılda yüzde 70, son 3 yılda yüzde 112 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 19,95 TL, ortalama kira 1.712 TL.

-Yenimahalle’de konut kiraları son 1 yılda yüzde 50, son 3 yılda yüzde 92 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 15 TL, ortalama kira 1.800 TL.

-Altındağ’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 40, son 3 yılda yüzde 52 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 10,47 TL, ortalama kira 1.152 TL.

-Mamak’ta, konut kiraları son 1 yılda yüzde 41, son 3 yılda yüzde 67 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 10 TL, ortalama kira 1,150 TL.

-Çubuk’ta konut kiraları son 1 yılda yüzde 56, son 3 yılda yüzde 56 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 9,46 TL, ortalama kira 1.154 TL.

-Elmadağ’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 53, son 3 yılda yüzde 76 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 7,5 TL, ortalama kira 1.013 TL.

-Pursaklar’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 51, son 3 yılda yüzde 91 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 10,41 TL, ortalama kira 1.353 TL.

-Şereflikoçhisar’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 49, son 3 yılda yüzde 58 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 8,17 TL, ortalama kira 801 TL.

-Kahramankazan’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 41, son 3 yılda yüzde 73 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 8 TL, ortalama kira 1000 TL.

-Kızılcahamam’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 39, son 3 yılda yüzde 50 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 7,5 TL, ortalama kira 825 TL.

-Sincan’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 36, son 3 yılda yüzde 60 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 8,61 TL, ortalama kira 1,033 TL.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-