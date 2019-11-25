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Kırağı tutan sarıçam ormanlarında görsel şölen

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında oluşan kırağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kırağı tutan sarıçam ormanlarında görsel şölen

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Bölgede gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan ve Ağrı'da 6, Erzurum, Tunceli ve Iğdır'da 4, Erzincan'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Iğdır'da 8, Ağrı ve Erzurum'da 7, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kırağı tutan orman havadan görüntülendi

Öte yandan, bölgede özellikle gece etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında kırağı oluştu.

İlçedeki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni çevreleyen sarıçam ormanlarında kırağı dolayısıyla oluşan kartpostallık görüntüler, drone ile havadan görüntülendi. 

Kent merkezinde de soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu, ağaçlarda, bitkilerde kırağı oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını donmaması için battaniye ve brandayla örterek, soğuktan korumaya çalıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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