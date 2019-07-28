Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak Sapanca Gölü'ne açılan Eren Gültekin (13), göle düşerek kayboldu. Gültekin için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe ilçesi sınırlarında kalan Eşme açıklarında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak göle açılan Eren Gültekin, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta henüz bilinmeyen nedenle göle düştü. Gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının sandalla karaya dönerek haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'a bağlı dalgıçlar bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarında Eren'e ulaşılamadı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme sahilinde, saat 17.00 sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları sandaldan Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD'ın dalgıçları ile akşam saatlerinde olay yerine gelen Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların su altında yaptığı arama çalışmaları havanın kararması ile birlikte durduruldu. Dalgıçlar gölden çıkarken, AFAD ekiplerinin su yüzeyindeki taraması sürüyor.