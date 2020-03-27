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Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kıran, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşma sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili soru üzerine Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz." diye konuştu. 

Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardıma ihtiyacı olan vatandaşların durumlarıyla bizzat ilgilendiğini, cenazelerin defninden Türkiye'ye ulaştırılmasına kadar her süreci yakından takip ettiğini aktardı.

Kıran, "Bu vesileyle gerek ülkemizde gerek yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz." dedi.

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