Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
111.254
Altın
282,529
Dolar
5,9329
Euro
6,5763
Ankara
9 °C
İstanbul
14 °C
İzmir
16 °C
Konya
6 °C
İş dünyası 2020'ye umutla bakıyor
Uludağ'da ölen Efe Sarp'ın cenazesi Aydın'da toprağa verildi
Mamak'ta 'şırıngalı çikolata' denetimi
Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor
Bolu'da 8 at karantinaya alındı
Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 6-10 Ocak 2020'de alınacak
Kaçak kazı yapan arkeolog yakayı ele verdi
Türkiye yerli otomobili ile buluşuyor
Erdoğan'dan 'asgari ücret' müjdesi: İnşallah jestimizi yaparız
Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak açıklaması
Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu
Elektrikte yeni tarife geliyor
Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi: İşte tüm eşleşmeler
Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
'Kıran-9 Cudi Dağı' ve 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonları başlatıldı
'Kıran-9 Cudi Dağı' ve 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonları başlatıldı
'Kıran-9 Cudi Dağı' ve 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonları başlatıldı
20 Aralık 2019 Cuma 12:21
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ankara'da doğal gaz faciası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yolcu uçağında hareketli anlar
Tuzlaspor - Galatasaray maçında gerginlik
Başkentte yoğun sis
Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı
Komandolardan öğrencilere videolu mesaj
Son Eklenen Videolar
HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Depreme böyle yakalandılar: O anlar anbean görüntülendi
DHA muhabirine çirkin saldırı!
Mucize kurtuluşun görüntüleri ortaya çıktı
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Londra’da günlük yaşam
“Timsahlar”ın derin sularda nefes kesen eğitimi
Düzce’de off-road tutkunlarının “kar safarisi” nefes kesti
AB kapısında bekleyen göçmenlerin yaşam mücadelesi
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
20 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ 2019
20 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019
Ankara Baraj Doluluk Oranı 20 Aralık 2019 - ASKİ
Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Aralık 2019 - Diyanet İşleri Başkanlığı 20.12.2019
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.