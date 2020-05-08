  • BIST 98.399
  • Altın 394,557
  • Dolar 7,1392
  • Euro 7,7371
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Kıran: Türkiye'nin sattığı veya hibe ettiği tıbbi malzemelerde hiçbir sorun yok

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, İngiltere'nin Kovid-19 ile mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını yalanlayarak, İngiliz yetkililere de bu iddiaları en kısa sürede yalanlamaları çağrısında bulundu.
Kıran: Türkiye'nin sattığı veya hibe ettiği tıbbi malzemelerde hiçbir sorun yok

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Biz10 TV" adlı YouTube kanalında İngiltere'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin tıbbi malzemeyi iade edeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bu iddianın yer aldığı habere konu olan kaynağın belli olmadığına dikkati çeken Kıran, "Resmi anlamda bize intikal etmiş hiçbir bilgi ve veri yok." ifadesini kullandı.

Kıran, İngiltere'ye yardımın hem NATO ittifakı hem de bu ülkeyle olan tarihi dostluk çerçevesinde yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sattığı veya hibe ettiği tıbbi malzemelerde hiçbir sorun yok. Bunların hepsi uluslararası standartlara uygundur. İnanıyoruz ki İngiliz yetkililer de bunu en kısa sürede düzeltecektir, düzelteceklerini umuyoruz en azından. Zira Türkiye ve İngiltere'nin bu ittifakını, dayanışmasını gölgelemeye kimsenin hakkı yok. Böylesine mesnetsiz haberlerle de bu dayanışmayı gölgelemek kimsenin hakkı olamaz."

İngiltere'ye yapılan hibenin toplamda 400 bin ekipman adedini bulmadığını aktaran Kıran, "Bu iddia şuradan kaynaklanmış olabilir; İngiliz dostlarımız daha önce Sağlık Bakanlığımızın ve bizim bilgimiz dışında Türkiye'den bir firmayla 400 bin önlük için anlaşmıştı. Şuradan kaynaklanmış olabilir ki bu 400 bin ekipmanı da bu firmadan almadıklarını, ihraç etmediklerini anlıyoruz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla'da Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı08 Mayıs 2020 Cuma 09:34
  • Başkentte gençlik merkezi personelinden Türk Kızılaya kan bağışı08 Mayıs 2020 Cuma 09:34
  • MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi08 Mayıs 2020 Cuma 09:19
  • Danimarka gazetesi Information: Türkiye Orta Doğu'nun SİHA süper gücü08 Mayıs 2020 Cuma 09:12
  • ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri yapılacak08 Mayıs 2020 Cuma 09:08
  • Danimarka gazetesi Information: Türkiye Orta Doğu'nun SİHA süper gücü08 Mayıs 2020 Cuma 09:07
  • Hafter milislerinin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil öldü08 Mayıs 2020 Cuma 09:06
  • Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan 6 Hafter milisi Libya Ordusuna teslim oldu08 Mayıs 2020 Cuma 09:05
  • İngiltere hükümeti: Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti08 Mayıs 2020 Cuma 09:05
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar08 Mayıs 2020 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti