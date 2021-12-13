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Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov doğum gününde Keçiören’de anıldı

Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan büyükelçiliği çalışanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov doğum gününde Keçiören’de anıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 93’üncü yıl dönümü anısına düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aytmatov; kültürümüzü, edebiyatımızı, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatan ve 20’nci asrın esareti altında bu dönemi bize aktaran kıymetli bir yazardır. Eserleri 178 dile çevrilmiş, tüm dünyanın ışığı ve rehberi olan bir değerdir.  Kızıl Elma ve Selvi Boylum Al Yazmalım eserlerini yazmak yürek ister.” dedi. 

Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cengiz Aytmatov’un zor şartlar altında dünyaya mâl olmuş birçok eser bıraktığını vurgulayarak şunları söyledi:

“1990'lara gelinceye kadar Cengiz Aytmatov’un saklı ve gizli kalan bir dünyası vardı. Kendisi acılarla, sıkıntılarla bizi bize anlatan kıymetli bir yazar. Çok özel, sayısız eser bırakmıştır. Eserleri sadaka-i cariyedir. Devletlerimiz, milletlerimiz dillerini unutmadıysa bunu yazarlarımıza, edebiyatçılarımız borçluyuz. Er Manas Batur gibi Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’da da birçok sanatçılarımız var. Kültürlerin ve kültürümüzün yaşamasında, nesilden nesile aktarılmasında önemli rolleri var. Darağacına çekilen, idam sehpasına getirilen, kurşuna dizilen sanatçılarımız ve edebiyatçılarımız var. Vatanıma ve mukaddesatıma ihanet edemem demiştir bu yazarlarımız. Aytmatov da doğduğum topraklara ihanet edemem, bunun bir bedeli yok demiştir.  İşte böylesine yiğit, kahraman, güzel insanlara selam olsun. Aytmatov, ‘İnsan olmak, insan kalmak; adam olmak adam kalmak' diyor. Bu sözleri yüreklere, gönüllere yazmak lazım. Derin, çok anlamlı bir sözdür. Cengiz Aytmatov’u rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ne söylesek söz aciz kalır, mekânı cennet olsun.”

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Etkinlikte kürsüye gelen Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev Keçiören’de ismi yaşatılan Cengiz Aytmatov’un yaşadığı dönemde ele aldığı eserlerin dönemin sosyal problemlerini gündeme taşıdığını, Kırgızistan’ın ve Türk dünyasının uluslararası alanda tanıtılmasına büyük katkı sağladığını aktardı.
Programın sonunda dualar eşliğinde Cengiz Aytmatov büstüne karanfil bırakıldı.

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