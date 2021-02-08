  • BIST 1.523
  • Altın 416,842
  • Dolar 7,1041
  • Euro 8,5438
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 9 °C
»

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov 'yatırım ortamının iyileştirilmesi' için hızlı karar alınmasını istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, hükümete yatırımcıların desteklenmesi, korunması ile yatırım ortamının iyileştirilmesi için hızlı karar alma talimatı verdi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov 'yatırım ortamının iyileştirilmesi' için hızlı karar alınmasını istedi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, bir hafta önce Başbakanlık görevine getirilen Ulukbek Maripov'u makamında kabul etti.

Görüşmede, ekonomideki durgunluğa karşı önlemler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri, ülkenin orta vadeli kalkınmasının kilit alanları ile ekonomideki yapısal reformlar ele alındı.

Ülke ekonomisinin son derece zor bir durumda olduğunu belirten Caparov, hükümete özel girişimcilerin ve yatırımcıların desteklenmesi, korunması ile yatırım ortamının iyileştirilmesi için hızlı karar alınması yönünde talimat verdi.

Caparov, iş çevrelerinin devletin kurumlarına güvenini artırmak ve ekonominin desteklenmesi için hükümetin, kapsamlı bir krizle mücadele eylem planını acilen kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya'daki yeni yönetimi yıl sonundaki seçimlere kadar zorlu bir maraton bekliyor08 Şubat 2021 Pazartesi 14:31
  • Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Toplumdaki memnuniyetsizliğin bu kadar çok olduğunu görmemiştik08 Şubat 2021 Pazartesi 14:30
  • İsrail Başbakanı Netanyahu yeniden hakim karşısında08 Şubat 2021 Pazartesi 14:29
  • Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov 'yatırım ortamının iyileştirilmesi' için hızlı karar alınmasını istedi08 Şubat 2021 Pazartesi 14:29
  • Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor08 Şubat 2021 Pazartesi 14:28
  • Bakan Pakdemirli: Bundan sonraki aylarda da düzenli bir yağış rejimi beklentimiz var08 Şubat 2021 Pazartesi 14:27
  • Muharrem İnce gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı08 Şubat 2021 Pazartesi 13:59
  • Eskişehir’de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı08 Şubat 2021 Pazartesi 13:59
  • Ocak ayı yağışları sevindirdi08 Şubat 2021 Pazartesi 13:57
  • Bakan Karaismailoğlu: Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi, tasarım konseptiyle dünyada bir ilk olacak08 Şubat 2021 Pazartesi 13:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti