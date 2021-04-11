  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başında

Kırgızistan'da halk, yönetimde köklü değişimi öngören yeni anayasa taslağını oylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.
Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başında

Yaklaşık 6 milyon 500 bin nüfuslu ülkedeki 3 milyon 606 bin 201 seçmen, yerel saatte 08.00'da 7 bölgede, 2 büyükşehirde, 26 şehirde açılan 2 bin 474 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı önlemlerin alındığı oylama sürecini 10 ülke, 16 büyükelçilik ve 10 uluslararası kuruluştan 200’e yakın gözlemci ve 179 yerli ve yabancı basın mensubu izliyor.

Ülke genelinde toplam 7 bin 560 sandalyeli meclis üyeliği için, 59 siyasi partiden 5 bin 300'ü kadın olmak üzere yaklaşık 30 bin aday yarışıyor.

Sandık başındaki görevliler tarafından seçmene verilen iki pusulada, parti isimleri ve "hepsine karşı" seçeneği ile anayasa referandumu için "Evet" ve "Hayır" seçeneği yer alıyor.

Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda kimlik belgeleri, yüz tanıma ve parmak izi kontrolünün ardından elektronik sistemle oylarını kullanırken, oylamanın ilk sonuçlarının sandıkların kapanmasından sonra duyurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Caparov, halkı oy kullanmaya davet etti
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova birlikte oy kullandı.

Caparov, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, halkı oy kullanmaya davet ederek "Halkımız Anayasa tasarısını desteklerse yarın yeni anayasaya göre yaşamaya başlayacağız." dedi.

Anayasa tasarısının kabul edilmesinin ardından tüm kanunları yeni anayasaya göre uyarlamaya başlayacaklarını söyleyen Caparov, "Ülkede 30 yıldır anayasada birçok değişiklik yapıldı. Ve her seferinde diğer ülkelerin anayasalarını kopyaladık. İlk sefer, aksakalların, avukatların, akademisyenlerin, doktorların ve bilim adamlarının katılımıyla Anayasa taslağını kendimiz hazırlandık." ifadesini kullandı.

Caparov'un oy kullandığı sandıkta, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'in yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gözlem heyeti de bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Din İşleri Yüksek Kurulu Vakit Hesaplama Bölümü namaz, imsak ve iftar vakitleriyle ilgili yoğun mesai yapıyor11 Nisan 2021 Pazar 11:47
  • Ramazanda sofralarda lüks ve israftan kaçınılmalı11 Nisan 2021 Pazar 11:47
  • Ramazan ayının ruhu TRT'de özel içeriklerle yansıtılacak11 Nisan 2021 Pazar 11:46
  • Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi11 Nisan 2021 Pazar 11:19
  • Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti11 Nisan 2021 Pazar 11:18
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında11 Nisan 2021 Pazar 11:17
  • Nisan ayında yağan kar birçok ili beyaza bürüdü11 Nisan 2021 Pazar 11:16
  • Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak etkili olacak11 Nisan 2021 Pazar 11:16
  • Güney Kore’den İran’a 44 yıl sonra ilk ziyaret11 Nisan 2021 Pazar 11:15
  • 20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar11 Nisan 2021 Pazar 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti