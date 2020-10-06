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Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

Muhalifler Koordinasyon Kurulu oluşturdu
Öte yandan, Kırgızistan'da seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhaliflerin kamu kurumlarını işgali sürerken, ülkede durumun kontrol altına alınması için Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Eski başbakanlardan Ömürbek Babanov ve Temir Sariyev'in de yer aldığı Koordinasyon Kurulunun başına Bütün Kırgızistan Partisi lideri Adahan Madumarov getirildi. 

Madumarov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koordinasyon Kurulunun amacının ülkede durumun kontrol altına alınması ve hukuki zemine oturtulmasının yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un başkanlığındaki hükümetin istifasını talep etmek için eski meclis üyelerini bir araya getirmek olduğunu bildirdi. 

Bu arada, Dastanbek Cumabekov'un başkanlığındaki meclis üyelerinin bugün bir otelde toplanacağı belirtildi. 

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamentoyu işgal etmişti.

Polisin protestoculara gaz ve ses bombalı müdahalesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 590 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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