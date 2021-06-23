  • BIST 1.416
  • Altın 494,202
  • Dolar 8,6202
  • Euro 10,2907
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılında TBMM'de fotoğraf sergisi açıldı

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Kırgızistan'ın siyasi ve toplumsal huzuru, Türkiye'nin her zaman önceliği olmuştur." dedi.
Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılında TBMM'de fotoğraf sergisi açıldı

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Kırgızistan'ın siyasi ve toplumsal huzurunun, her zaman Türkiye'nin önceliği olduğunu belirtti.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan Büyükelçiliği tarafından TBMM'de fotoğraf sergisi açıldı.

Aynı zamanda TBMM Kültür ve Sanat Yayın Kurulu Başkanı da olan Bilgiç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu, iki ülke halkları arasında din, dil, tarih, kültür ve medeniyet birliğine dayanan kuvvetli bağların bulunduğunu söyledi.

Bilgiç, dosttan öte kardeş kabul edilen Kırgız halkının, Türk milletinin gönlünde müstesna bir yerinin olduğunu vurgulayarak, kardeşlik hukukunun gereği olarak Türkiye'nin, bağımsızlığından bu yana tüm imkan ve kabiliyetiyle kardeş Kırgız halkının yanında olmak için gayret gösterdiğini anımsattı.

Bu desteğin ilk günkü kararlılıkla devam ettirileceğinin altını çizen Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'ın siyasi ve toplumsal huzuru, Türkiye'nin her zaman önceliği olmuştur. Bugün kardeş Kırgızistan'ın, uluslararası toplumun saygın ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir üyesi olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Kırgızistan'ın bağımsızlığının ilanından bu yana geçen 30 yıl zarfında iş birliğimizin siyaset, ekonomi, ticaret, sanayi, sağlık, tarım, kültür, gençlik ve spor gibi alanlarda giderek derinleştiğini, kurumsallaştığını memnuniyetle görüyoruz."

Konuşmaların ardından Kırgızistan'ın tarihi ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı, 30 Haziran'a kadar açık kalacak fotoğraf sergisi gezildi.

Serginin açılışına, bazı milletvekilleri, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Meclis çalışanları katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum toplanan müsilaj miktarını açıkladı23 Haziran 2021 Çarşamba 12:31
  • 35 yıl hapisle aranan hükümlü, parmak izinden belirlendi 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:20
  • Bakan Kurum: 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik23 Haziran 2021 Çarşamba 12:19
  • CHP'li Haluk Koç, Bilal Erdoğan'a 20 bin lira tazminat ödeyecek23 Haziran 2021 Çarşamba 12:06
  • 'Aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık'23 Haziran 2021 Çarşamba 11:52
  • Dalış tutkunları Doğu Akdeniz'i atıklardan arındırıyor23 Haziran 2021 Çarşamba 11:43
  • Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu23 Haziran 2021 Çarşamba 11:37
  • Akdeniz'in yenilmez amirali: Turgut Reis23 Haziran 2021 Çarşamba 11:34
  • 25 yaş üzerindeki vatandaşlar aşılanıyor23 Haziran 2021 Çarşamba 11:06
  • Birlikte23 Haziran 2021 Çarşamba 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti