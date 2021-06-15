Kırıkkale Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği toplanıyor

Kırıkkale Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi belli oldu. Kırıkkale DSYB’nin 2021 Genel Kurulu, 16 Temmuz günü Çınar Kafe’de gerçekleşecek.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kırıkkale Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi belli oldu.

Kırıkkale DSYB’nin 2021 Genel Kurulu, 16 Temmuz günü Çınar Kafe’de gerçekleşecek.

Toplantı gündem başlıkları arasında "Yurt içi kamu ve özel sektöre ait banka, finans ve kredi kuruluşlarından kredi talebinde bulunulması ve kullanılması, temin edilen kredi veya yardımlar ile yapılacak yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi" de yer alıyor.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

Gazeteilksayfa.com

