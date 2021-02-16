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Kırıkkale-Kayseri yolunda buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı kaza meydana geldi

Kırıkkale-Kayseri yolunda buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı kaza meydana geldi
Kırıkkale'de, kar yağışı nedeniyle Kırıkkale-Kayseri yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Yolda oluşan buzlanma nedeniyle 3 TIR, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 5 otomobilin karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kırıkkale'de gün içerisinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi nedeniyle Kırıkkale-Kayseri yolu, Keskin Organize Sanayi Kavşağı'ndan itibaren her iki istikamette ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, araçları durdurarak Kırıkkale-Kayseri yolundan ulaşıma izin vermedi.

BUZLANMA NEDENİYLE 12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kent genelinde yaşanan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kırıkkale-Kayseri yolunun 18'nci kilometresinde 3 TIR, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 5 otomobilin karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi. Kara yolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için tuzlama ve kar küreme araçları ile çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca yoğun kar yağışının, kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KIRIKKALE-KAYSERİ YOLU 6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ULAŞIMA AÇILDI

Yoğun kar yağışı ve oluşan zincirleme trafik kazaları nedeniyle çif yönlü ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri yolu, Kırıkkale Belediyesi ve karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sonucu 6 saat sonra ulaşıma açıldı. 

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