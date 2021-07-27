  • BIST 1.346,500
  • Altın 495,16
  • Dolar 8,5680
  • Euro 10,0700
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alım şartları ve başvuru tarihleri

Kırıkkale Üniversitesi’ne çok sayıda sağlık personeli alınacak. Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alım şartları ve başvuru tarihleri haberimizde:
Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alım şartları ve başvuru tarihleri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kırıkkale Üniversitesi’ne çok sayıda sağlık personeli alınacak. 

Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alımı şartları ve başvuru tarihleri haberimizde: 

KÜ’ye üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere 132 sağlık personeli alınacak. 

Alınacak personelin giderleri özel bütçeden karşılanacak. 

İlgili ilan Resmi Gazete’nin 26 Temmuz 2021 tarihli sayısında yayınlandı. Başvurular bu tarih itibariyle başladı ve 15 gün sürecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

kirikkale-universitesi-saglik-personeli-alacak-iste-basvuru-tarihleri-ve-sartlar.jpg

Gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapadokya Üniversitesi araştırma görevlisi alacak26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:14
  • İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:15
  • Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:10
  • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyesi alacak24 Temmuz 2021 Cumartesi 05:45
  • Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:13
  • Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:10
  • Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alacak19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:06
  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak16 Temmuz 2021 Cuma 11:14
  • Bahçeşehir Üniversitesi 103 akademisyen alıyor16 Temmuz 2021 Cuma 11:08
  • Kayseri Sağlık Müdürlüğü hırdavat malzemesi satın alacak16 Temmuz 2021 Cuma 11:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti