Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alım şartları ve başvuru tarihleri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kırıkkale Üniversitesi’ne çok sayıda sağlık personeli alınacak.
Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alımı şartları ve başvuru tarihleri haberimizde:
KÜ’ye üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere 132 sağlık personeli alınacak.
Alınacak personelin giderleri özel bütçeden karşılanacak.
İlgili ilan Resmi Gazete’nin 26 Temmuz 2021 tarihli sayısında yayınlandı. Başvurular bu tarih itibariyle başladı ve 15 gün sürecek.
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