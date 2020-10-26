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Kırıkkale'de 1150 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi

Sulakyurt'ta 1150 litre sahte rakı ve şarap ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale'de 1150 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 1150 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkızlı köyünde H.B'nin evinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin evine kurduğu düzenekle sahte içki ürettiği belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda H.B. gözaltına alındı.

Aramalarda, 850 litre sahte rakı, 300 litre sahte şarap ve içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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