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Kırıkkale'de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.
Kırıkkale'de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin veya eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına bazı kararlar alındığı belirtilen açıklamada, "Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar ve gar gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken kişinin, birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına da karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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