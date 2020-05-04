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Kırıkkale'de din görevlisi kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor

Kırıkkale'de hastanede imamlık yapan İsa Selci, komşularının ricası üzerine, apartmanda kurduğu ses sistemiyle komşularına teravih namazı kıldırıyor.
Kırıkkale'de din görevlisi kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor

Yüksek İhtisas Hastanesinde din görevlisi olarak çalışan İsa Selci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle ramazan ayının ilk gününde teravih namazını evde ailesiyle kıldı.

Komşularından gelen talep üzerine Selci, koronavirüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak, diğer dairelere namaz sırasında kullanılmak üzere hoparlör koyarak ses sistemi oluşturdu ve onlara da namaz kıldırmaya başladı.

İsa Selci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın ilk günü eşi ve çocuklarıyla evde cemaatle teravih namazı kılarken seslerini komşularının işittiğini söyledi.

Yakın komşularının da o gün kendilerine uyarak namaz kıldıklarını anlatan Selci, şöyle konuştu:

"O gün namazın ardından kendilerine de namaz kıldırmam noktasında ricada bulundular. Ben de düşüneyim ve değerlendireyim dedim. İstişarelerde bulundum, kıldırılabilir veya kıldırılamaz anlamında. Neticede komşulara birer hoparlör ayarlayarak ikinci gün itibariyle namaz kılmaya başladık. Komşularımız da bu noktada memnun kalıyorlar ve dua ediyorlar. Biz de onların duasına talibiz. Ramazan ayında camilere gidemiyoruz ama en azından evlerde teravih namazları kılınsın ve cami atmosferi yaşansın diye komşularımızla böyle bir karar aldık."

Selci, koronavirüs sürecinde sağlık açısından büyük risk olduğundan çok hassas ve dikkatli olduklarını dile getirdi.

Kendi dairelerinin kuzey cephede bulunduğunu ve ön taraftaki komşularının da cemaate katılmak istediklerini belirten Selci, "Onlar arka dairelere geçmek istediler. Buna müsaade etmedik ve herkesin kendi dairesinde kılmasını istedik. 'Siz imamın önünde olduğunuz için kendiniz kılacaksınız' diye tembih ettik." ifadelerini kullandı.

Apartman sakinlerinden Semahat Şahin de "İlk gün namaza durunca hocamın sesini duydum ve ona uydum. O gün teravih namazını kıldım. Daha sonra bize de kıldırması için rica ettim, kendisi de kabul etti. Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

Yasemin Demirci ise "3 yıldır burada oturuyorum. Hocamla zaten hastanede beraber çalışıyoruz, sağlık personeliyim. Koronavirüsten dolayı camilere gidemiyoruz. Hocamızdan rica ettik. Allah razı olsun kendisi de kabul etti ve böyle bir imkan sundu." dedi.

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