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Kırıkkale'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

KIRIKKALE'de kuvvetli fırtına nedeniyle bazı işyeri ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına kent genelinde maddi hasara yol açtı.
Kırıkkale'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Saat 16.00 sıralarında kent genelinde görülen toz fırtınası, giderek etkisini arttırdı. Şiddetli fırtına nedeniyle Kaletepe Mahallesi'nde bir inşaatın çatısı uçtu. Uçan çatı, sokaktaki bazı ev ve araçlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sokakta önlem aldı. Şiddetli fırtına nedeniyle Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısı uçtu. Kent merkezindeki bazı bölgelerde ise ağaçlar devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu maddi hasar gören işletme sahibi Doğan Ocak, "Ufak rüzgârlarla başladı sonra şiddetini arttırdı. Ağaç budandığı için kuvvetini kaybetti ve birden bu manzara oluştu. Bu cadde normalde kalabalık, Allah'tan insan yok. Maddi zararlarla atlattık ama buna şükür" dedi.

Millet Bulvarı'nda şiddetli fırtına nedeniyle büyük bir reklam tabelası eğildi. Polis ekiplerince bulvarın trafiğe kapatılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi ekipleri, vinç yardımıyla tabelayı sökmek için çalışma başlattı.

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