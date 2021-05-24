  • BIST 1.452
  • Altın 507,444
  • Dolar 8,3833
  • Euro 10,2390
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ve Balışeyh ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 1'i polis 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Yahşihan ilçesindeki kaza öğle saatlerinde Yeşilvadi Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru İdris Altay (48) yönetimindeki 18 BH 332 plakalı otomobil ile Halil Çağlak yönetimindeki 06 RHT 85 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada polis memuru Altay ile otomobilin içerisinde bulunan Hakan Aydın (32) ve Günay Çağlak (77) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise saat 13.30 sıralarında Balışeyh ilçesine bağlı Hıdırşeyh köyü girişinde meydana geldi. Erdal Boztepe yönetimindeki 18 DV 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, otomobil içinde bulunan Çağlar Boztepe (23) ile Eray Boztepe (13) yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralılardan Çağlar Boztepe’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısında yangın24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:18
  • Akrabasını ziyarete gittiği inşaatta düşerek öldü24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:22
  • Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:22
  • Bursa'da hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı, toprağa verildi24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:23
  • 'Camili Havzası'nın incisi' olarak anılan Maral Şelalesi büyülüyor24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:51
  • Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:41
  • Coğrafi işaret tescilli 'karagül'ün ömrü Harran Üniversitesinin çalışmasıyla uzayacak23 Mayıs 2021 Pazar 13:13
  • İstikamet üzere yaşanan bir ömür: Akif Emre23 Mayıs 2021 Pazar 11:48
  • Doğa harikası Kanlıbüvet Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor23 Mayıs 2021 Pazar 11:45
  • Muş yaylalarında koyun kırkım zamanı 23 Mayıs 2021 Pazar 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti