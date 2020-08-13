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Kırıkkale'de taziye yasaklandı, düğün saatleri kısaltıldı

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, sokak düğünlerinin 6 saatten 4 saate indirildiğini, taziyelerin ise yasaklandığını açıkladı.
Kırıkkale'de taziye yasaklandı, düğün saatleri kısaltıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında pilot il seçilen ve bu kapsamda 'İl Salgın Denetim Merkezi'nin' kurulduğu Kırıkkale'de, virüse karşı tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçen günlerde toplu asker uğurlamalarının yasaklanmasıyla birlikte kısıtlama getirilen taziyeler de yasaklandı.

Mahalle, sokak ve salonlarda 6 saat olarak yapılan düğünlerin süresinde de kısıtlamaya gidilerek 4 saate indirildi. Bu kapsamda bugün kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, muhtarlara daha dikkatli olmaları gerektiğini, mahallelerde devlet yetkililerine destek amacıyla etkin şekilde görev yapacaklarını belirtti. Sezer, sokak düğünlerinin 6 saatten 4 saate indirildiğini, taziyelerin ise yasaklandığını duyurdu.

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