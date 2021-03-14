Kırıkkale'de tekne turu

Kırıkkale Çeşnigir Kanyonu’nda Kızılırmak üzerinde yapılan tekne turu vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar kanyonun üst tarafından bulunan cam terasta da manzaranın tadını çıkarıyor.

Kırıkkale Valiliği kentte turizmi geliştirmek için harekete geçti. Yaklaşık 2 yıldır kente dair tarihi, coğrafi ve kültürel değerleri tanıtma ve cazibe merkezine dönüştürme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Son olarak Kırıkkale Valiliği’nin daveti üzerine Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı Ankaralı 40 seyahat acentesi kenti ziyaret etti ve gezi. Gazetemize konuşan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, “ Kırıkkale Ankara’ya 40 dakika. Başkent’in gölgesinde kalmış kentimizi gelin görün gezin en yakın rota artık burası” dedi. TÜRSAB Orta Anadolu BTK Başkanı Engin Şahin ise , “Yıllardır günü birlik turlarda hem meslektaşlarımız hem vatandaş aynı rotalardan sıkılmıştı. Kırıkkale bu anlamda Başkentliler için yeni bir gezi rotasına dönüşmüş durumda” ifadelerine yer verdi.

KIRIKKALE’DE TEKNE TURUNA DAVET EDİYORUZ

Kırıkkale’de turizm çalışmalarının Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’in büyük çabalarıyla geliştiğini ve noktaya geldiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Gencan şu bilgileri verdi:

“ Bugün yaklaşık 40 acenteyle bir gezi yaptık. Kırıkkale’nin turizm potansiyelini artırmak için onlara bilgiler verdik ve desteklerini istedik. Güne Kızılırmak kenarında Yeşilvadi ve Obaköy ile başladık. Daha sonra inanç merkezimiz Hasan Dede Türbesi’ni ziyaret ettik. Devamında Çeşnigir Kanyonu ve köprüsü ziyareti ve tekne turu yapıldı bir sonraki durak Sulu Mağara ve ünlü ressam Rahmi Pehlivanlı Kültür Evi oldu. Son olarak Hacı Taşan Kültür Merkezi’nde Hacı Taşan’ın akrabaları tarafından sürdürülen bozlak kültürü dinletisine katıldık. Bunun yanı sıra Balışeyh ilçemizde Atlı Safari Doğa Parkı var. Oba çadırımız ve bungalov evlerimiz var. Bu alanlar mevcut doğal alanlardı ancak Sayın Valimiz Yunus Sezer bu alanların turizme kazandırılması için çalışmalar başlattı. Kırıkkale’yi yol üzerinden geçilip gidilen bir yer değil doğal kültürel güzellikleriyle ziyaret edilen bir kent yapmak istiyoruz.”

BAŞKENTLİLERE YENİ BİR GÜNÜBİRLİK GEZİ ROTASI

TÜRSAB Orta Anadolu BTK Başkanı Engin Şahin ise Kırıkkale’nin günübirlik turlarda yeni bir rota olabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İki yıl önce Sayın Valimiz ile burada bir turizm çalışmasına katılmıştık ve orada önerilen birçok hayata geçirilmiş. Ciddi anlamda turizme kazandırılmış ürünler bulduk. Ankaralı acentelerin de artık müşterilerine yeni destinasyon sunmak istiyorlar. Biz de Ankara’dan 40 acentemizle Kırıkkale Valiliği’nin daveti üzerine burada bir gezi gerçekleştirdi. Gerçekten burası turizme kazandırılmış ve artık yeni bir destinasyon adayı olmuş. Burada diğer ilçelere göre fiyat avantajı sağlanırsa yerli misafirlerimizi buraya yönlendirir ve bu senenin sonuna doğru burada ciddi bir turizm hareketliliği sağlamış oluruz. Turizm sektörü olarak tahminlerimiz ve gördüğümüz kadarıyla bu yaz aylarından umutluyuz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA