Kırıkkale'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

KIRIKKALE'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 gram eroin ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getireceği uyuşturucuyu Kırıkkale'de piyasaya süreceği bilgisine ulaştığı Y.D.'yi (28) takibe aldı. Şüphelinin bulunduğu otomobil, Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyü girişinde durduruldu. Jandarma ekipleri, narkotik köpeği 'Cesur'un da katıldığı aramada, yaklaşık 40 gram eroin ele geçirdi. Y.D., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde 3 şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramalarda, N.Y. (63) ile oğlu S.Y.'nin (39) evinde 5 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçiren ekipler, D.E.'nin (50) evinde ise 3 ruhsatsız av tüfeği ve fişek buldu. Gözlatına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.