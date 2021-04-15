  • BIST 1.408
  • Altın 454,932
  • Dolar 8,0395
  • Euro 9,6202
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

Kırıkkale'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

KIRIKKALE'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 gram eroin ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getireceği uyuşturucuyu Kırıkkale'de piyasaya süreceği bilgisine ulaştığı Y.D.'yi (28) takibe aldı. Şüphelinin bulunduğu otomobil, Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyü girişinde durduruldu. Jandarma ekipleri, narkotik köpeği 'Cesur'un da katıldığı aramada, yaklaşık 40 gram eroin ele geçirdi. Y.D., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde 3 şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramalarda, N.Y. (63) ile oğlu S.Y.'nin (39) evinde 5 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçiren ekipler, D.E.'nin (50) evinde ise 3 ruhsatsız av tüfeği ve fişek buldu. Gözlatına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Husumetlisinin iş yerini basıp, tabancayla ateş açtı: 3 yaralı15 Nisan 2021 Perşembe 19:17
  • MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı davanın duruşması görüldü15 Nisan 2021 Perşembe 15:00
  • Sivas'ta hasta yakınları, acil serviste özel güvenlikçilere saldırdı13 Nisan 2021 Salı 23:50
  • Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekince darbedildi13 Nisan 2021 Salı 22:52
  • Çeşme ve Dikili'de 94 kaçak göçmen yakalandı, 23 göçmen de kurtarıldı13 Nisan 2021 Salı 21:27
  • Sivas'ta 4 kişiyi öldüren sanığa, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası13 Nisan 2021 Salı 17:58
  • Bildiri soruşturmasında gözaltına alınan emekli amiraller serbest kaldı13 Nisan 2021 Salı 09:06
  • Silifke'deki kıskançlık cinayeti ilgili 3 kişi tutuklandı12 Nisan 2021 Pazartesi 21:32
  • Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı12 Nisan 2021 Pazartesi 20:39
  • Evinde, M.Ö. 400 yılına ait olduğu değerlendirilen 'gözyaşı şişeleri' bulundu12 Nisan 2021 Pazartesi 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti