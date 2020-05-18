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'Kırım Tatarlarının haklarının güvence altına alınması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Kırım Tatarlarının hak ve menfaatlerinin güvence altına alınması için her platformda çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
'Kırım Tatarlarının haklarının güvence altına alınması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar sürgününün 76. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 18 Mayıs 1944'te Kırım Yarımadası'nda yaşayan Kırım Tatarlarının, Sovyetler Birliği tarafından evlerinden, yurtlarından çıkartılarak çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğünü, gerek yollardaki, gerekse kamplardaki gayri insani koşullardan dolayı sürgün edilen yaşlı, çocuk ve kadının çoğunun hayatını kaybettiğini vurguladı. 

Modern çağın en büyük acılarından biri olan Kırım Tatar sürgününün, tarihe kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Kalın, üzerinden 76 yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar halkının gasbedilen haklarının iade edilmediğinin, acılarının dinmediğinin altını çizdi.

İbrahim Kalın, "Kırım'ın hukuk dışı ilhakı, yeni acılara kapı aralamıştır. Türkiye, tüm zorluklar karşısında özünü, kimliğini, dilini ve kültürünü muhafaza eden Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir. Sürgün trajedisinde yaşamını yitiren kardeşlerimizin aziz hatırasını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kırım Tatarlarının hak ve menfaatlerinin güvence altına alınması için her platformda çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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