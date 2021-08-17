Kırım'da Rus güvenlik güçleri Tatarların evine baskın yaptı

Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da Tatarların evine baskın düzenlemesini kınadı.

Rus güvenlik güçleri Kırım’da evlerini bastığı 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına aldı.

Kırım Dayanışması platformundan yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında evlerine baskın düzenlenen 5 Kırım Tatar Türkü'nün Rus güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kırım'daki Rus işgalcilerin sindirme ve eziyet etme politikası devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sabah saatlerinde Kırım Tatarlarının evlerine yeni bir baskın dalgası düzenlendiğini aktaran Ceppar, en az 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek bunların isimlerinin Rüstem Tairov, Cebbar Bekirov, Zaur Abdullayev, Raif Fevziyef ve Rüstem Murasov olduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da Tatarların evine baskın düzenlemesini kınadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güvenlik güçlerinin Kırım Tatar Türklerinin evlerine düzenlediği baskınlara tepki gösterdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir kez daha Kırım'da insan haklarını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Bu sabah Kırım Tatarlarının evlerine baskın düzenlendiğini ve bazı kişilerin gözaltına alındığını hatırlatan Zelenskiy, bu kabul edilemez eziyetlerin bir an önce durması ve gözaltına alınanların serbest kalması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, uluslararası toplumu ihlallere tepki göstermeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu baskınlar kınandı ve bunun, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Kırım Platformu Zirvesi öncesi "provokasyon" niteliği taşıdığı bildirildi.