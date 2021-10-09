Kırklareli ve Edirne'nin risk haritası kırmızıya dönüyor

Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. 18-24 Eylül için açıklanan tabloda 98,60 olan vaka sayısı Kırklareli'de 200,70'e, Edirne'nin 97,61 olan vaka sayısı 171,18'e, Tekirdağ'ın ise 140,14 olan vaka sayısı 141,06'ya yükseldi. Kırklareli, artan vaka sayısıyla 4'üncü, Edirne ise 7'nci sırada yer aldı.
En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta Kırklareli, yüzde 79,9 ile Türkiye'de ilk sırada, Edirne ise yüzde 78,5 ile 7'nci sırada yer alıyor. Aşılamada ilk sıralarda yer alan Kırklareli ve Edirne'de vaka sayılarının artmasıyla HES uygulamasında da 2 kentin risk haritaları aylar sonra kırmızıya dönmeye başladı.
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