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Kırklareli'nde kadın astsubaylar yol denetiminde kadın sürücülere karanfil hediye etti

Kırklareli'nde Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar trafik denetiminde durdurdukları kadın sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil armağan etti.
Kırklareli'nde kadın astsubaylar yol denetiminde kadın sürücülere karanfil hediye etti

Jandarma trafik ekipleri, Demircihalil köyü yakınlarında durdurdukları araçların kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra trafik güvenliği, Kovid-19 ve kadına şiddet konularında bilgilendirilen kadınlara karanfil hediye edildi.

Uygulamada, Motosikletli Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Halide Leman Kanlı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği Sorumlusu Birgül Er görev aldı.

Sürücüler, kadın jandarma personelinden karanfil almaktan mutlu olduklarını aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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