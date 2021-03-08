Kırklareli'nde kadın astsubaylar yol denetiminde kadın sürücülere karanfil hediye etti

Jandarma trafik ekipleri, Demircihalil köyü yakınlarında durdurdukları araçların kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Daha sonra trafik güvenliği, Kovid-19 ve kadına şiddet konularında bilgilendirilen kadınlara karanfil hediye edildi.
Uygulamada, Motosikletli Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Halide Leman Kanlı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği Sorumlusu Birgül Er görev aldı.
Sürücüler, kadın jandarma personelinden karanfil almaktan mutlu olduklarını aktardı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.