  • BIST 1.567
  • Altın 419,774
  • Dolar 7,5075
  • Euro 8,9705
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 1 °C
»

Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.
Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı ve Beyci köyleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Üç ayrı bölgede çalışma yapan ekipler, Irak ve Suriye uyruklu 23 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular, ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanlığından 'Şehitlerimize selam duruyoruz' paylaşımı18 Mart 2021 Perşembe 10:25
  • Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanı adayımız bellidir' açıklaması18 Mart 2021 Perşembe 10:23
  • Afganistan’da askeri helikopter düştü: 9 ölü18 Mart 2021 Perşembe 10:17
  • Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi 18 Mart 2021 Perşembe 10:16
  • Başkasının yanında kalanlar adres değişikliği bildirimini e-Devlet Kapısı'ndan yapabilecek18 Mart 2021 Perşembe 10:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır18 Mart 2021 Perşembe 10:05
  • Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü18 Mart 2021 Perşembe 09:51
  • Parkta ölü bulundu  18 Mart 2021 Perşembe 09:34
  • Çanakkale Savaşları kahramanı Yahya Çavuş'un evi restore edilmeye başlandı18 Mart 2021 Perşembe 09:32
  • Karadeniz’de hamsi azaldı, ‘çaça’ avı başladı18 Mart 2021 Perşembe 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti